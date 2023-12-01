Тайка разбила россиянину голову бокалом на Пхукете

The Phuket Express: россиянину разбили голову бокалом в баре на Пхукете

Россиянин стал свидетелем ссоры тайской пары в баре на Пхукете и случайно был ранен. Подробностями делится издание The Phuket Express.

Инцидент произошел на курорте Таиланда 28 ноября. По данным источника, между местными мужчиной и женщиной вспыхнул словесный конфликт. В ходе перепалки она кинула бокал с виски и случайно разбила им голову российскому туристу, который отдыхал в том же баре. В результате путешественник получил легкие травмы.

«После дебатов со всеми участвующими сторонами женщина все же согласилась выплатить компенсацию развлекательному заведению и предоставить финансовую помощь на лечение российского туриста», — сказано в публикации.

Ранее две иностранки устроили дебош в офисе турфирмы на популярном курорте Таиланда из-за отмены экскурсии. Женщины купили тур по заливам в провинции Пханг-Нга, но в день поездки за ними никто не приехал. В итоге возмущенные путешественницы разгромили офис туристической компании.