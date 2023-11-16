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19:36, 16 ноября 2023Путешествия

Женщины разгромили офис турфирмы в Таиланде из-за отмены экскурсии

Две туристки устроили дебош в офисе турфирмы на Пхукете из-за отмены экскурсии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Две иностранки устроили дебош в офисе турфирмы на популярном курорте Таиланда из-за отмены экскурсии. Подробностями поделилось издание «Новости Пхукета».

По данным источника, женщины купили тур по заливам в провинции Пханг-Нга, но в день поездки они либо сами пропустили трансфер, либо их никто не встретил. Возмущенные туристки пошли разбираться в агентство.

Как пишет портал, путешественницы устроили скандал и разгромили офис компании. Масштаб причиненного ущерба не уточняется. В туристической полиции сообщили, что дебоширки признали свою вину и согласились компенсировать убытки.

При этом неизвестно, вернут ли иностранкам деньги за несостоявшуюся экскурсию.

Ранее полиция Таиланда задержала двух вандалов по делу о нападении на туристические автобусы на Пхукете. По заказу одной транспортной компании нарушители ездили по острову на мотоциклах и стреляли по автобусам из рогаток.

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      Мария Борисова
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