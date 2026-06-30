Пушилин: ВСУ испытывают острую нехватку личного состава и провизии в Красном Лимане

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку личного состава и провизии в Красном Лимане. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«В самом Красном Лимане бои разворачиваются уже в центре, у железнодорожных путей, а также севернее, в районе озер Лиман и Голубое», — заявил Пушилин.

Он отметил, что подразделения армии России перерезают логистические цепи украинских войск западнее населенного пункта, нанося удары по тропам и переправам.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВС России практически полностью вытеснили украинские войска из Красного Лимана.