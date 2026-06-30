Армия России вытеснила ВСУ из Красного Лимана

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации практически полностью вытеснили украинские войска из Красного Лимана. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Касаемо населенного пункта Красный Лиман, то, по моей информации, наши военнослужащие вытеснили основные силы украинских боевиков из данного населенного пункта», — рассказал Марочко.
По его словам, в данный момент идет зачистка Красного Лимана.
Ранее стало известно, что два батальона 117-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были расформированы из-за больших потерь под Красным Лиманом.