Армия России вытеснила ВСУ из Красного Лимана

Марочко: ВС России практически полностью вытеснили ВСУ из Красного Лимана

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации практически полностью вытеснили украинские войска из Красного Лимана. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо населенного пункта Красный Лиман, то, по моей информации, наши военнослужащие вытеснили основные силы украинских боевиков из данного населенного пункта», — рассказал Марочко.

По его словам, в данный момент идет зачистка Красного Лимана.

Ранее стало известно, что два батальона 117-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были расформированы из-за больших потерь под Красным Лиманом.