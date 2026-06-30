Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:35, 30 июня 2026Бывший СССР

Армия России вытеснила ВСУ из Красного Лимана

Марочко: ВС России практически полностью вытеснили ВСУ из Красного Лимана
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации практически полностью вытеснили украинские войска из Красного Лимана. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо населенного пункта Красный Лиман, то, по моей информации, наши военнослужащие вытеснили основные силы украинских боевиков из данного населенного пункта», — рассказал Марочко.

По его словам, в данный момент идет зачистка Красного Лимана.

Ранее стало известно, что два батальона 117-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были расформированы из-за больших потерь под Красным Лиманом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Германии раскрыл позицию США по Украине после встречи с Рубио

    Российский техник раскрыл одну хитрость ВСУ

    Киркоров заплатит почти 80 тысяч долларов в казну США

    Предшественник Каллас дал важный совет Европе

    Российский регион превратился в подводное царство

    Каллас назвала главную задачу Евросоюза

    В России назвали один способ выжить для Киева

    Армия России вытеснила ВСУ из Красного Лимана

    Украинка одним ударом отправила сотрудника военкомата в больницу

    Врач высказался об оптимальной частоте мытья волос летом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok