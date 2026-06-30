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06:12, 30 июня 2026Бывший СССР

Два батальона ВСУ расформировали из-за больших потерь

РИА Новости: Из-за больших потерь два батальона теробороны ВСУ были расформированы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Два батальона 117-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были расформированы из-за больших потерь под Красным Лиманом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На краснолиманском направлении 117-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ понесла колоссальные потери. Командование приняло решение расформировать два батальона бригады из-за массовой гибели личного состава», — указано в сообщении.

Причиной таких больших потерь собеседник агентства назвал постоянные удары российских войск.

Ранее российские военные уничтожили пытавшихся бежать из Константиновки бойцов ВСУ. Артиллеристы нанесли удар по объекту, в результате чего укрытие вместе с украинскими военными было уничтожено.

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