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06:07, 30 июня 2026Россия

Российские военные уничтожили пытавшихся бежать из Константиновки бойцов ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили пытавшиеся бежать из Константиновки силы ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российские артиллеристы уничтожили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке бегства из Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Подразделения артиллерии 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса Южной группировки войск продолжают наносить удары по укрытиям с живой силой противника, не позволяя украинским формированиям, сбегающим из Константиновки, создавать новые рубежи обороны в прилегающих населенных пунктах», — указали в ведомстве.

Отмечается, что операторы войск беспилотных систем выявили разрозненные группы военнослужащих ВСУ, отступавших из городских кварталов Константиновки. Пытаясь уйти из-под огневого воздействия, они укрылись в пустом частном доме в пригороде Константиновки. Артиллеристы нанесли удар по объекту, в результате чего укрытие вместе с украинскими военными было уничтожено.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что динамика на фронте вселяет уверенность, что цели СВО будут достигнуты.

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