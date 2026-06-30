Российские артиллеристы уничтожили пытавшиеся бежать из Константиновки силы ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке бегства из Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Подразделения артиллерии 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса Южной группировки войск продолжают наносить удары по укрытиям с живой силой противника, не позволяя украинским формированиям, сбегающим из Константиновки, создавать новые рубежи обороны в прилегающих населенных пунктах», — указали в ведомстве.

Отмечается, что операторы войск беспилотных систем выявили разрозненные группы военнослужащих ВСУ, отступавших из городских кварталов Константиновки. Пытаясь уйти из-под огневого воздействия, они укрылись в пустом частном доме в пригороде Константиновки. Артиллеристы нанесли удар по объекту, в результате чего укрытие вместе с украинскими военными было уничтожено.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что динамика на фронте вселяет уверенность, что цели СВО будут достигнуты.