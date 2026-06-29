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13:24, 29 июня 2026Россия

В Кремле оценили обстановку в зоне СВО

Песков: Динамика на фронте придает уверенность, что цели СВО будут достигнуты
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Обстановка на фронте придает уверенность, что цели специальной военной операции (СВО) будут достигнуты. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Эта динамика [на фронте], безусловно, весьма красноречива», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин назвал главной задачей СВО полный контроль над Донбассом и Новороссией. Он не исключил, что Вооруженные силы Украины предпримут попытки атак с целью отвлечь внимание российских войск от достижения поставленной цели.

Глава государства также рассказал, что Вооруженные силы России «хорошим темпом двигаются к Славянску», до города остается около девяти километров. Кроме того, осталось около десяти километров до Сум, однако политических планов на этот город нет, подчеркнул Путин.

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