В Кремле оценили обстановку в зоне СВО

Песков: Динамика на фронте придает уверенность, что цели СВО будут достигнуты

Обстановка на фронте придает уверенность, что цели специальной военной операции (СВО) будут достигнуты. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Эта динамика [на фронте], безусловно, весьма красноречива», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин назвал главной задачей СВО полный контроль над Донбассом и Новороссией. Он не исключил, что Вооруженные силы Украины предпримут попытки атак с целью отвлечь внимание российских войск от достижения поставленной цели.

Глава государства также рассказал, что Вооруженные силы России «хорошим темпом двигаются к Славянску», до города остается около девяти километров. Кроме того, осталось около десяти километров до Сум, однако политических планов на этот город нет, подчеркнул Путин.

