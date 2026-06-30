Россиянкам назвали модное сочетание цветов в образах

Блогерша Анита Глосс назвала красный и белый модным сочетанием цветов в одежде

Популярная блогерша Анита Глосс назвала модное сочетание цветов в одежде. Информацией она поделилась в Telegram-канале «Русская мода».

По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуально в образах смотрятся красный и белый цвета. «Это комбо обладает удивительной магией. Белый цвет мгновенно усмиряет агрессию и напор красного. А красный, наоборот, убирает излишнюю строгость и стерильность белого. В итоге получается не кричащий, а очень благородный, чистый и динамичный контраст», — объяснила Глосс.

Глосс раскрыла два способа визуально выглядеть в таком цветовом решении дорого. Она призвала подписчиков присмотреться на другие оттенки красного: винный, бордо или терракотовый. «А вместо кипенно-белого возьмите молочный или айвори», — посоветовала она.

Кроме того, автор поста порекомендовала использовать минимум деталей. «Сложный крой или обилие принтов здесь часто бывают лишними», — подытожила она.

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