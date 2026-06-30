Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:45, 30 июня 2026Ценности

Россиянкам назвали модное сочетание цветов в образах

Блогерша Анита Глосс назвала красный и белый модным сочетанием цветов в одежде
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Популярная блогерша Анита Глосс назвала модное сочетание цветов в одежде. Информацией она поделилась в Telegram-канале «Русская мода».

По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуально в образах смотрятся красный и белый цвета. «Это комбо обладает удивительной магией. Белый цвет мгновенно усмиряет агрессию и напор красного. А красный, наоборот, убирает излишнюю строгость и стерильность белого. В итоге получается не кричащий, а очень благородный, чистый и динамичный контраст», — объяснила Глосс.

Материалы по теме:
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022
Натянули Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
НатянулиМужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
26 июня 2018

Глосс раскрыла два способа визуально выглядеть в таком цветовом решении дорого. Она призвала подписчиков присмотреться на другие оттенки красного: винный, бордо или терракотовый. «А вместо кипенно-белого возьмите молочный или айвори», — посоветовала она.

Кроме того, автор поста порекомендовала использовать минимум деталей. «Сложный крой или обилие принтов здесь часто бывают лишними», — подытожила она.

Ранее в июне девушки принялись раздеваться на камеру ради тренда. Модные блогерши стали публиковать видео, в которых демонстрируют свои сборы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле выступили с обращением к мировому сообществу по поводу Украины

    Встречу Белоусова с военкорами охарактеризовали словами «вселяет надежду»

    У владельца российской сети заправок начались обыски

    Фон дер Ляйен объявила о выделении средств ЕС на закупку дронов для ВСУ

    Экс-депутат Рады раскрыл причину подрыва украинского олигарха в Монако

    Раскрыт неожиданный фактор риска развития жировой болезни печени

    Минфин США уменьшил особняк Филиппа Киркорова

    Эффективность запрета на выдачу виз ЕС россиянам оценили

    Местная жительница заявила о возможной второй машине исчезнувшей семьи Усольцевых

    В Москве на видео попала огромная очередь за бесплатными чипсами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok