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20:42, 25 июня 2026Ценности

Девушки принялись раздеваться на камеру ради тренда

NYP: Модные блогерши принялись раздеваться на камеру ради привлечения аудитории к видео
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @godbless_jess

Девушки принялись раздеваться на камеру ради вирусных роликов и нарвались на критику в соцсетях. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Модные блогерши принялись массово публиковать видео, в которых демонстрируют свои сборы. Такие ролики всегда пользовались популярностью, но сейчас инфлюэнсеры придумали новый способ привлечения аудитории. В новом тренде девушки раздеваются до нижнего белья или вовсе позируют голыми, тем самым привлекая внимание зрителей.

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При этом не все комментаторы отнеслись к подобному контенту с позитивом. Некоторые пользователи посчитали ролики откровенными, о чем принялись писать в многочисленных ответах под постами. Однако, по словам авторов публикаций, их устраивает любая активность на странице, даже негативная.

В 2021 году женщины разделись в садах и запустили тренд. Звезды начали публиковать снимки своих голых тел после того, как британская телеведущая Ульрика Йонссон (Ulrika Jonsson) сфотографировалась без одежды в поддержку благотворительной организации StrongMen с хештегом #BareYourself («Обнажись»). Акция направлена на помощь мужчинам, ставшим вдовцами и имеющим проблемы с психическим здоровьем.

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