Цискаридзе оценил нашумевший спектакль «Гамлет» с Борисовым

Цискаридзе заявил о прекрасной работе актеров в спектакле «Гамлет» в МХТ имени Чехова

Народный артист России Николай Цискаридзе оценил нашумевший спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова, главную роль в котором исполнил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов. Его слова приводит Пятый канал.

«Это не та эстетика, которую я бы хотел видеть конкретно в "Гамлете"», — отметил Цискаридзе.

В то же время Николай отметил «прекрасную» работу задействованных в спектакле артистов. По его словам, актеры на сцене МХТ работают «честно».

Цискаридзе признался, что наиболее удачной считает постановку «Гамлета» с народным артистом России Евгением Мироновым, режиссером которой был канадец Робер Лепаж. Он подчеркнул, что этот спектакль был поставлен «очень по-балетному», однако добавил, что «каждый Гамлет имеет право на жизнь».

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский раскритиковал постановку «Гамлет». Происходящее актер сравнил с чумкой и возмутился наготой людей на сцене. «Гамлет в МХТ в фольге ходит, сбоку бантик. Черт-те что!» — заявил он.