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Силовые структуры
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12:45, 30 июня 2026Силовые структуры

Популярная у российских автомобилистов наклейка оказалась экстремистской

В Дагестане суд оштрафовал водителя за экстремистскую наклейку питбуля на машине
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom

Дербентский суд оштрафовал на тысячу рублей водителя автомобиля за черно-белую наклейку питбуля. Об этом сообщает Baza.

Суд постановил, что такое изображение принадлежит запрещенной экстремистской группировке неонацистов «Пит Буль» из Краснодара. Ее участники выбирали себе жертв по национальному признаку, избивали их и снимали это на камеру.

По данным источника, российские суды за несколько лет вынесли не менее 20 постановлений о штрафах за наклейки с питбулем. Известно, что похожее изображение стало логотипом блогера Эрика Давидыча — он изменил цвета фона с бело-черного на черно-белый.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке суд не разрешил заключенному менять пол.

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