Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:03, 30 июня 2026Силовые структуры

Российскому заключенному запретили менять пол

Во Владивостоке суд не разрешил заключенному менять пол
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Советский районный суд Владивостока отклонил иск осужденного к Медико-санитарной части № 25 ФСИН с просьбой разрешить ему сменить пол (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Заключенный хотел сделать гормональную и пластическую феминизацию тела и внешности, а также коррекцию половых признаков по медицинским показаниям и был готов за это заплатить сам. Однако суд решил, что такое требование не подлежит рассмотрению, и сослался на закон, запрещающий менять пол в ситуациях, не связанных с лечением врожденных аномалий развития или заболеваний, сопровождающихся нарушением формирования половых органов.

Ранее было раскрыто поведение обвиняемого в изнасиловании и лишении жизни 12-летней россиянки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по объектам энергетики Украины

    Спецпредставитель Путина высмеял Мерца после поражения сборной Германии

    Глава Сбера назвал условия для восстановления рынка акций

    Пенсионерке пришлось выкачать шесть литров крови из-за аномально высокого уровня железа

    Минобороны сообщило о взятии под контроль еще двух населенных пунктов под Запорожьем

    Цискаридзе оценил нашумевший спектакль «Гамлет» с Борисовым

    В МИД назвали киевский режим выкормышем Варшавы

    Одна дата вошла в тройку самых популярных в Москве свадебных дней за полвека

    Анфиса Чехова застряла в США и устала от страны

    Популярную привычку связали с повышенным риском инфаркта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok