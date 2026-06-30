Российскому заключенному запретили менять пол

Во Владивостоке суд не разрешил заключенному менять пол

Советский районный суд Владивостока отклонил иск осужденного к Медико-санитарной части № 25 ФСИН с просьбой разрешить ему сменить пол (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Заключенный хотел сделать гормональную и пластическую феминизацию тела и внешности, а также коррекцию половых признаков по медицинским показаниям и был готов за это заплатить сам. Однако суд решил, что такое требование не подлежит рассмотрению, и сослался на закон, запрещающий менять пол в ситуациях, не связанных с лечением врожденных аномалий развития или заболеваний, сопровождающихся нарушением формирования половых органов.

Ранее было раскрыто поведение обвиняемого в изнасиловании и лишении жизни 12-летней россиянки.

