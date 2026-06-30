В Кремле отреагировали на атаки беспилотников на Подмосковье

Песков назвал смерть ребенка в Егорьевске результатом преступных действий киевского режима

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на атаки беспилотников на Подмосковье, назвав смерть ребенка в Егорьевске результатом преступных действий киевского режима. Его слова приводит РИА Новости.

«Страдают гражданские лица, гибнут дети, — это результат действий киевского режима», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также выразил мнение, что о таких преступлениях должны знать и помнить все.

Ранее стало известно, что в подмосковном Егорьевске беспилотник упал на частный жилой дом, который в результате загорелся. Спасатели извлекли из-под завалов четверых человек, в том числе шестимесячного ребенка. Младенца спасти не удалось. Трое пострадавших госпитализированы. В сети были опубликованы кадры с последствиями массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).