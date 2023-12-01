Трех полицейских задержали за вымогательство под угрозой подбросить наркотики

В Ростове трое полицейских вымогали миллионы, угрожая подбросить наркотики

В Ростовской области в отношении трех полицейских наркоконтроля возбудили уголовное дело о вымогательстве. Об этом в пятницу, 1 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, в августе 2022 года три офицера полиции ворвались в квартиру двух россиян, избили их и потребовали три миллиона рублей, угрожая в противном случае подбросить наркотики и отправить обоих в колонию. Когда об этом в ходе внутренней проверки стало известно, всех троих уволили из МВД, позже они стали фигурантами дела о вымогательстве.

18 августа аналогичная история произошла в Москве. Тогда в столице задержали троих сотрудников полиции, которые вымогали деньги у пассажира автомобиля BMW, угрожая в случае отказа подбросить ему наркотики.