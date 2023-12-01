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18:44, 1 декабря 2023Среда обитания

Макрон обратился к богатейшим странам по поводу топлива

Макрон призвал богатейшие страны отказаться от угля к 2030 году

Фото: Thaier Al Sudani / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны-участницы «Большой семерки» (G7) отказаться от угля к 2030 году. Об этом он заявил в ходе 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает телеканал France 24.

По мнению французского лидера, богатейшие державы мира должны показать остальным странам пример в переориентации экономики на возобновляемое топливо. Франция намерена закрыть все угольные электростанции на своей территории до 2027 года. Инвестирование в уголь Макрон назвал «настоящим абсурдом». Лишь отказ от ископаемого топлива поможет сдержать глобальное потепление на планете, твердят экологи.

Ранее в Организации объединенных наций предрекли удвоение объемов добычи нефти и газа. По их расчетам, к 2030 году страны-участники Парижского соглашения по климату, несмотря на обещания достичь нулевых углеродных выбросов (CO2), произведут на 110 процентов больше ископаемого топлива, чем позволяют условия договора.

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      Виктория Клабукова
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