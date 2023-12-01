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01:21, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

Украинские водители сравнили протестующих поляков с пиратами

País: украинские водители назвали протестующих поляков пиратами и террористами

Фото: Roman Baluk / Reuters

Украинские водители, возмущенные протестом польских перевозчиков и фермеров, сравнивают их с пиратами. Об этом говорится в материале издания El País.

По словам украинца Михаила Вины, он был вынужден простоять на польско-украинской границе неделю, не имея возможности воспользоваться душем и туалетом. «Эти люди [участники протеста] — террористы, они как пираты в Ливии», — пожаловался он. При этом, отметил украинский водитель, польские власти поддерживают демонстрантов.

Ранее еврокомиссар по транспорту Адина Вален пригрозила Польше из-за блокировки тысячи украинских грузовиков на границе в Дорохуске. Она пообещала привлечь страну к ответственности в случае бездействия. Уточняется, что более трех тысяч грузовиков застряли на четырех пограничных переходах, время ожидания достигает трех недель.

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      Марина Совина
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