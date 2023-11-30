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09:18, 30 ноября 2023Мир

В ЕС пригрозили привлечь Польшу к ответственности

Politico: еврокомиссар пригрозила Польше из-за блокировки украинских грузовиков

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Если Польша не предпримет никаких действий из-за блокировки тысячи украинских грузовиков на границе в Дорохуске, ей грозит обвинение за «несоблюдение правил или неисполнение закона». Об этом заявила заявила еврокомиссар по транспорту Адина Вален, передает Politico.

Первое, что замечают украинцы на границе с Польшей, это огромная очередь грузовиков, ожидающих пересечения пограничного пункта Дорохуск из-за блокады польскими дальнобойщиками, начавшейся 6 ноября, сказано в материале. Уточняется, что более трех тысяч грузовиков застряли на четырех пограничных переходах, время ожидания достигает трех недель.

В связи с этим еврокомиссар подчеркнула, что польские власти должны обеспечивать соблюдение закона на этой границе, иначе их могут привлечь к ответственности. По ее словам, она поддерживает право людей на протест, но весь Европейский союз (ЕС), не говоря уже об Украине, не может быть взят в заложники в условиях заблокированных внешних границ.

Отмечается, что протестующие на границе разбивают палатки и греются у костров в открытых бочках, в то время как водители в световых жилетах ожидают возле своих грузовиков.

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      Виктория Кондратьева
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