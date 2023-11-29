На Украине рассказали об опасном столкновении с Польшей

Экс-советник Кучмы Соскин: ситуация на границе Польши и Украины ухудшается

Ситуация на границе между Украиной и Польшей перетекает в полувоенный конфликт с человеческими жертвами. Об этом рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители требуют восстановить отмененную ранее систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Как уточняется, очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров. Жертвами происходящего уже стали два украинских водителя.

«Это уже превращается в колоссальное политическое полувоенное столкновение», — подчеркнул Соскин.

Он также уточнил, что Украина потеряла на этом фоне около 100 миллионов евро, а киевские власти ничего не могут с этим поделать. Подобное поведение является предательством национальных интересов, резюмировал Соскин.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики прекратят блокаду границы с Украиной, если им дадут 50 процентов рейсов между странами. В Польше начали блокировать приграничные КПП в начале ноября. Польские водители требовали ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

Во вторник, 28 ноября, стало известно, что украинские водители начали протест в ответ на блокаду границы польскими перевозчиками. Так, в Пшемысле и на подъездном пути к приграничной Медике образовались огромные пробки.