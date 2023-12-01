Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:48, 1 декабря 2023Россия

Умер первый губернатор Воронежской области

В Москве в 83 года умер первый губернатор Воронежской области Калашников
Виктор Калашников

Виктор Калашников. Кадр: «Вести Воронеж»

Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил представитель правительства российского региона, передает РИА Новости.

По его словам, первый воронежский губернатор умер в Москве. О причине его смерти представитель облправительства информации не привел.

Как уточнил «Московский комсомолец», Калашников скончался в своей квартире на улице Академика Королева. Предварительно, смерть наступила в связи с сердечной недостаточностью.

Кашалников занимал кресло главы Воронежской области с октября 1991 года. Спустя шесть месяцев — марте 1992 года — его отстранил от должности Борис Ельцин. До губернаторства он был председателем Воронежского областного совета.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Лавров назвал Борреля и Блинкена трусами за побег с заседания СМИД ОБСЕ

      В Госдуме отреагировали на портрет Пугачевой в московском театре

      Путин провел оперативное совещание с Совбезом

      Актриса Фатеева лишилась крупной суммы денег из-за решения украинских властей

      Лавров рассказал об отношении Зеленского к жителям освобожденных территорий

      Харламов ответил на слухи о конфликте с Галустяном

      Самолет из Калининграда в Москву совершил вынужденную посадку в Пулково

      Овечкин объяснил слова о спасении НХЛ

      Задержанный за подрыв на железной дороге диверсант общался с нацистом из Украины

      Умер основатель панк-группы The Pogues Шейн Макгоуэн

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости