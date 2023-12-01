В Москве в 83 года умер первый губернатор Воронежской области Калашников

Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил представитель правительства российского региона, передает РИА Новости.

По его словам, первый воронежский губернатор умер в Москве. О причине его смерти представитель облправительства информации не привел.

Как уточнил «Московский комсомолец», Калашников скончался в своей квартире на улице Академика Королева. Предварительно, смерть наступила в связи с сердечной недостаточностью.

Кашалников занимал кресло главы Воронежской области с октября 1991 года. Спустя шесть месяцев — марте 1992 года — его отстранил от должности Борис Ельцин. До губернаторства он был председателем Воронежского областного совета.