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15:39, 1 декабря 2023Бывший СССР

Упавший строительный кран стал причиной потопа на одной из улиц Киева

КГВА: падение строительного крана стало причиной затопления одной из улиц Киева

Фото: Telegram-канал «Патрульна поліція Києва»

Падение строительного крана стало причиной повреждения водопровода, в результате была затоплена одна из улиц Киева. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА) в своем Telegram-канале.

«Из-за повреждения водопровода на углу улиц Ревуцкого и Тростянецкой ограничено движение транспорта. Специалисты работают на месте», — говорится в публикации. Отмечается, что сотрудники «Киевводоканала» и дорожники работают над устранением последствий аварии.

Позднее в КГВА проинформировали, что повреждение водопровода удалось локализовать. Кроме того, продолжается демонтаж строительного крана.

Ранее в Киеве был поврежден самый большой флаг Украины из-за непогоды. Уточнялось, что флаг приспустили перед ухудшением погоды, но сильные порывы ветра повредили его. Как сообщалось, полотнище было разорвано пополам.

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      Кристина Есикова
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