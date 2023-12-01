Извращенец нашел способ подглядывать под юбки с помощью дыры в ботинке

В Сингапуре извращенец, десять лет снимавший видео из-под юбок жертв, вышел из тюрьмы и снова стал изготавливать непристойные ролики. Об этом сообщает CNA.

Во вторник, 28 ноября, 31-летний Тань Хэн Ю предстал перед судом и признал себя виновным. Согласно данным следствия, 26 мая 2023 года он проделал отверстие в своем левом ботинке и вставил туда телефон камерой вверх, чтобы снимать видео снизу. После этого Ю отправился в торговый центр недалеко от вокзала, где искал женщин в юбках и платьях. Злоумышленник подходил к ним и специально засовывал ногу под юбку.

Таким образом ему удалось снять видео с нижним бельем как минимум 12 женщин, пока подруга одной из жертв не обратила внимание на его подозрительное поведение и не погналась за ним с криками. Ю в панике сбежал из торгового центра, но у выхода его задержал прохожий. Злоумышленник признал вину перед подругой жертвы и попросил дать ему шанс, но та вызвала полицию, и его арестовали.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что находился в депрессии. По его словам, вуайеризм для него — захватывающее и рискованное занятие, заставляющее почувствовать себя живым. Ю отметил, что так снимает стресс и борется с тревожностью, хотя и знает, что нарушает закон. Он признал, что ему стоило обратиться к психологу и выразил намерение сделать это, когда его отпустят из-под стражи.

Сторона обвинения сообщила, что Ю был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения в ноябре 2021 года за аналогичные преступления. Также он представал перед судом в марте 2020 года. Заместитель прокурора предложил заключить Ю в тюрьму на срок от 15 до 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что мужчина, который занимал руководящие должности в двух престижных высших учебных заведениях Сингапура, оказался извращенцем, который заглядывал под юбки студенток. Помимо этого он обманом заставил руководителя одолжить ему 205,5 тысячи сингапурских долларов и спустил эти деньги на игры.

