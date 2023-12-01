Ураган в Крыму сравнили с разрывом водородной бомбы

Синоптик Тишковец сравнил Балканский циклон в Крыму с разрывом водородной бомбы

Балканский циклон, обрушившийся на Крым 26 ноября, по силе был схож с разрывом водородной бомбы. Такое сравнение в эфире телеканала «Крым24» привел ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец рассказал, что циклон сформировался над Балканским полуостровом. Он насытился морской влагой и теплом, проходя над акваторией Черного моря. Насытившись таким образом «двойным рационом», циклон обрушился на Черноморское побережье.

Этот циклон Тишковец назвал незаурядным. Он обладал такой силой, будто каждые 20 минут в атмосфере взрывалась мегатонная водородная бомба. Синоптик сравнил происходящие с закипанием чайника. Он заявил, что количество выделяемой циклоном за день энергии оказалось в 70 раз больше всех видов энергии, потребляемой человеком, а также в 200 раз больше мирового производства электроэнергии.

Вечером 26 ноября мощный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а высота волн — девяти метров. Всего на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек. Предварительная сумма ущерба от прошедшего шторма составила 40 миллиардов рублей.