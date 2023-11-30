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16:44, 30 ноября 2023Среда обитания

Сумма ущерба от шторма в Крыму выросла в десятки раз

Сумма ущерба от шторма в Крыму выросла почти до 40 миллиардов рублей

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Предварительная сумма ущерба от прошедшего шторма в Крыму увеличилась в десятки раз, почти до 40 миллиардов рублей. Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев, его слова приводит агентство ТАСС.

По его словам, сумма ущерба, нанесенного Крыму из-за штормового ветра, выросла до 39,7 миллиарда рублей. Садаклиев также доложил, что работы по устранению последствий стихийного бедствия продолжаются. «Сил и средств достаточно», — рассказал он.

Вечером 26 ноября мощный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а высота волн — девяти метров. Всего на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек. Ранее председатель парламента Крыма сообщал, что сумму ущерба от шторма оценили в 1,3 миллиарда рублей.

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