Сумма ущерба от шторма в Крыму выросла в десятки раз

Сумма ущерба от шторма в Крыму выросла почти до 40 миллиардов рублей

Предварительная сумма ущерба от прошедшего шторма в Крыму увеличилась в десятки раз, почти до 40 миллиардов рублей. Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев, его слова приводит агентство ТАСС.

По его словам, сумма ущерба, нанесенного Крыму из-за штормового ветра, выросла до 39,7 миллиарда рублей. Садаклиев также доложил, что работы по устранению последствий стихийного бедствия продолжаются. «Сил и средств достаточно», — рассказал он.

Вечером 26 ноября мощный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а высота волн — девяти метров. Всего на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек. Ранее председатель парламента Крыма сообщал, что сумму ущерба от шторма оценили в 1,3 миллиарда рублей.