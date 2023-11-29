Названо число оставшихся без света из-за шторма жителей Крыма

Министр ЧС Крыма Садаклиев заявил, что без света остаются около 9,3 тыс. человек

В Крыму около 9,3 тысячи человек остаются без света после обрушившегося на побережье шторма. Такое число назвал министр чрезвычайных ситуаций полуострова Сергей Садаклиев, его слова приводит РИА Новости.

«У нас к вечеру среды без электроэнергии остается порядка 9 тысяч 300 человек», — заявил глава ведомства.

Садаклиев добавил, что за минувший день энергетики смогли восстановить подачу электричества для более чем 41 тысячи крымчан. Специалисты продолжат работы ночью, чтобы как можно скорее устранить последствия непогоды.

Вечером 26 ноября мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, высота волн — 9 метров. Общий ущерб оценили в сумму более 1,3 миллиарда рублей. Всего на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.

