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10:45, 29 ноября 2023Россия

Сумма нанесенного «штормом века» ущерба Крыму превысила миллиард рублей

Глава Госсовета Крыма Константинов: ущерб от шторма превысил 1,3 млрд рублей

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Сумма нанесенного «штормом века» ущерба Крыму превысила 1,3 миллиарда рублей, заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов во время заседания парламента региона. Слова Константинова приводит ТАСС.

Как сообщил спикер, только муниципалитеты сообщили об ущербе на 802 миллиона рублей.

«По состоянию на текущее время, в соответствии с информацией исполнительных органов уже подтвердился ущерб на сумму 1 миллиард 349 миллионов 27 тысяч 855 рублей», — рассказал он.

Мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край вечером 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, высота волн — 9 метров. В общей сложности на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.

Синоптик Александр Шувалов назвал причиной «шторма века» глобальное потепление.

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