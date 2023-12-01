В Эстонии признали нехватку денег на охрану границы с Россией

Пограничники Эстонии заявили о нехватке средств на мониторинг границы с Россией

Обустройство границы Эстонии с Россией заметно подорожает из-за новых систем мониторинга. Об этом сообщает ERR.

О возможной нехватке средств на системы пограничной охраны рассказала руководитель проекта по обустройству границы Департамента полиции и погранохраны Мерле Тикк. «Уже сегодня есть действия и технические средства, которые не покрываются бюджетом. Мы с Министерством внутренних дел постоянно картируем и ищем возможности изыскать бюджетные средства для их реализации», — рассказала она.

Тикк отметила, что развитие технических систем пограничного контроля делает строительство инфраструктуры более дорогостоящим. По ее мнению, требуются дополнительные бюджетные средства на наращивания возможностей мониторинга и противодействия беспилотникам.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объяснил готовность страны закрыть границу с Россией гибридными атаками. Такое решение Таллин готов принять, опасаясь ситуаций с мигрантами.

