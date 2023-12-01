В Херсонской области на чердаке заброшенного дома нашли сумку с боеприпасами

В Херсонской области силовики нашли сумку с боеприпасами в заброшенном доме

В Херсонской области силовики нашли на чердаке заброшенного дома сумку с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, полицейские и росгвардейцы проводили оперативно-профилактические мероприятия. В заброшенном доме в селе Кривой Рог Новотроицкого района они поднялись на чердак и заметили тканевую сумку. Из нее изъяли две гранаты Ф-1 с запалами и пулеметную ленту с 473 патронами.

Припасы поместили в камеру хранения вещественных доказательств территориального отдела полиции.

Ранее сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами диверсантов в Луганской народной республике (ЛНР).