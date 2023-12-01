Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:00, 1 декабря 2023Силовые структуры

В Херсонской области на чердаке заброшенного дома нашли сумку с боеприпасами

В Херсонской области силовики нашли сумку с боеприпасами в заброшенном доме

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Херсонской области силовики нашли на чердаке заброшенного дома сумку с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, полицейские и росгвардейцы проводили оперативно-профилактические мероприятия. В заброшенном доме в селе Кривой Рог Новотроицкого района они поднялись на чердак и заметили тканевую сумку. Из нее изъяли две гранаты Ф-1 с запалами и пулеметную ленту с 473 патронами.

Припасы поместили в камеру хранения вещественных доказательств территориального отдела полиции.

Ранее сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами диверсантов в Луганской народной республике (ЛНР).

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Китай решил отобрать панд у США и Британии. Когда-то эти звери едва не привели к конфликту с СССР. Что будет теперь?

      Россияне объяснили желание помогать военным деньгами

      Египет оценил возможность возвращения к гуманитарному перемирию в секторе Газа

      В США заявили о ведущихся в обход Зеленского тайных переговорах Киева и Москвы

      СКА выиграл десятый матч в КХЛ подряд

      Диспансеризацию работающего населения в России сделают добровольной

      В Минобороны назвали причину увеличения штатной численности ВС РФ

      34 черных дельфина выбросились на берег в одной стране

      Минюст повторно признал телеканал «Дождь» иноагентом

      Клуб НХЛ выйдет на матч с полностью русской тройкой нападения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости