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13:09, 1 декабря 2023Экономика

В изменении цен на нефть обвинили ботов

Bloomberg: динамика цен на нефть во многом определяется группой бот-трейдеров
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Фото: Angus Mordant / Reuters

Волатильность биржевых цен на нефть на мировом сырьевом рынке во многом определяется разрушительной группой бот-трейдеров. В повседневной торговле фьючерсными контрактами все чаще стали доминировать спекулятивные силы, сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные участников рынка.

Нестабильная ситуация с биржевыми ценами на нефть нельзя связать исключительно с последствиями войны на Ближнем Востоке между Израилем и представителями палестинской радикальной группировки ХАМАС, считают эксперты. Волатильность и разрыв между физическим и бумажным сырьевыми рынками также объясняется спекулятивными действиями непрозрачной группы алгоритмических управляющих денежными средствами, известных как Commodity Trading Advisory (CTA).

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Согласно данным аналитиков Bridgeton Research Group, которая предоставляет аналитику по сделкам, сгенерированным компьютером, сделки с участием CTA составили почти 60 процентов от объема биржевых торгов в 2023 году, по которым велась статистика. Этот показатель стал наибольшим за последние шесть лет — с 2017 года. В целом на соглашения с участием бот-трейдеров (на алгоритмическую торговлю нефтью) приходится до 70 процентов объема торгов на глобальном сырьевом рынке, заключили эксперты TD Bank и JPMorgan.

В конце ноября биржевая стоимость эталонного сорта нефти Brent резко упала после решения стран-участниц ОПЕК+ сократить суммарные объемы добычи сырья почти на 2 миллиона баррелей в сутки в начале 2024 года. В ходе торгов на лондонской площадке ICE котировки теряли более двух процентов и в нижней точке опускались до 82,59 доллара за баррель. При этом цены на американский сорт WTI в моменте падали в еще большей степени — на 3,38 процента, до 75,23 доллара за баррель.

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      Анатолий Акулов
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