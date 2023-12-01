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12:13, 1 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве нашли средства для выплат мобилизованным киевлянам

Кличко: выплаты мобилизованным киевлянам составят 30 тысяч гривен

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Выплаты мобилизованным киевлянам составят 30 тысяч гривен. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Город нашел средства для выплаты 30 тысяч гривен каждому новобранцу», — написал мэр.

Он уточнил, что городской совет рассмотрит вопрос материального обеспечения для мобилизованных киевлян на ближайшем заседании.

Ранее Министерство финансов Украины сообщало, что на выплаты бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) расходуется около трети бюджета страны.

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