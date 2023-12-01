В московском театре объяснили появление портрета Пугачевой

В Московском театре эстрады удивились обсуждениям из-за портрета Пугачевой

Представители Московского театра эстрады объяснили решение повесить портрет эстрадной певицы Аллы Пугачевой в холле здания. Их слова приводит «Абзац».

Отмечается, что зрители заметили большую черно-белую фотографию певицы после ремонта культурного учреждения. В пресс-службе заведения выразили удивление тем, что портрет артистки вызвал общественный резонанс. «Мы уже месяц работаем [после реконструкции], у нас на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна, конечно. Зачем ее снимать?» — заявили в театре.

При этом художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов отказался давать комментарии по поводу ситуации.

Ранее гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин заявил о том, что жизнь исполнительницы настроена на Россию.