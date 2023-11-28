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16:40, 28 ноября 2023Культура

Гитарист Пугачевой заявил о настроенности певицы на Россию

Гитарист Пугачевой заявил, что жизнь певицы настроена на Россию

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Гитарист эстрадной певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин заявил о том, что жизнь исполнительницы настроена на Россию. Об этом он сообщил в разговоре с «Московским комсомольцем».

«Я не знаю, вернется она насовсем или не вернется. Она находится в полете. Алла — взрослый человек, сама решит. Но обо всем, что она придумает, мы обязательно узнаем. Вся ее жизнь настроена на нашу страну Россию, на наш язык и наш народ», — поведал собеседник издания.

Левшин выразил предположение в том, что на родине исполнительница решала юридические и творческие вопросы, а также напомнил, что Пугачева — гражданка РФ и имеет право перемещаться по миру.

«Больше меня порадовало, что она заезжала к нашим друзьям на студию в Твери. В свое время мы там много песен записали — "Позови меня с собой", например. Раньше мы там зависали по несколько суток. Там и Филипп Киркоров записывался, и Шуфутинский, и Агутин», — рассказал гитарист певицы, отметив, что ему очень любопытно услышать новые композиции звезды.

Он заявил, что не видит ничего странного в приезде Пугачевой в Россию, а также назвал исполнительницу талантливым человеком и стратегом.

В начале ноября сообщалось, что эстрадная певица Алла Пугачева тайно записала новый альбом во время своего визита в Россию.

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      Анастасия Астахова
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