Гитарист Пугачевой заявил о настроенности певицы на Россию
Гитарист эстрадной певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин заявил о том, что жизнь исполнительницы настроена на Россию. Об этом он сообщил в разговоре с «Московским комсомольцем».
«Я не знаю, вернется она насовсем или не вернется. Она находится в полете. Алла — взрослый человек, сама решит. Но обо всем, что она придумает, мы обязательно узнаем. Вся ее жизнь настроена на нашу страну Россию, на наш язык и наш народ», — поведал собеседник издания.
Левшин выразил предположение в том, что на родине исполнительница решала юридические и творческие вопросы, а также напомнил, что Пугачева — гражданка РФ и имеет право перемещаться по миру.
«Больше меня порадовало, что она заезжала к нашим друзьям на студию в Твери. В свое время мы там много песен записали — "Позови меня с собой", например. Раньше мы там зависали по несколько суток. Там и Филипп Киркоров записывался, и Шуфутинский, и Агутин», — рассказал гитарист певицы, отметив, что ему очень любопытно услышать новые композиции звезды.
Он заявил, что не видит ничего странного в приезде Пугачевой в Россию, а также назвал исполнительницу талантливым человеком и стратегом.
В начале ноября сообщалось, что эстрадная певица Алла Пугачева тайно записала новый альбом во время своего визита в Россию.