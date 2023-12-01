В Нидерландах победила выступающая против антироссийских санкций партия

В Нидерландах победила «Партия свободы», выступающая за отмену санкций против РФ

В Нидерландах победила выступающая за отмену антироссийских санкций «Партия свободы» (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом. Об этом свидетельствуют окончательные результаты выборов, обнародованные на сайте Избирательного совета страны.

«"Партия свободы" получает 37 мест в парламенте», — объявил результаты председатель Избирательного совета Вим Кайкен.

Эта политическая сила стала крупнейшей в Палате представителей Нидерландов. Уточняется, что глава партии также выступает против военной помощи Украине.

Ранее Вилдерс раскритиковал выделение Нидерландами 40 миллионов евро украинским фермерам. По его словам, правительство страны «уничтожает» отечественных предпринимателей.