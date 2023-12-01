В ОБСЕ навали исчерпанным разговор об исключении России

Председатель ОБСЕ Османи: дискуссия об исключении России себя исчерпала

Разговор об исключении России из ОБСЕ на данный момент себя исчерпал. Об этом журналистам заявил действующий председатель организации, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, передает РИА Новости.

По его словам, в ОБСЕ велся разговор об исключении России за нарушения основополагающего принципа ОБСЕ. Однако, указал он, есть два аргумента, почему этого делать не следует, один из низ легальный, другой политический.

Османи отметил, что принцип консенсуса без согласия одной страны-члена ОБСЕ был применен в 1992 году, когда исключили Югославию после начала в этой стране военных действий. Он также выразил мнение, что данный принцип не сработает в нынешних обстоятельствах, поскольку внутри ОБСЕ существуют разногласия. Так, некоторые считают ОБСЕ платформой для диалога между противоположно мыслящими странами. Однако, подчеркнул Османи, предназначение ОБСЕ --собирать страны вместе посредством сотрудничества, вовлечения, подхода к безопасности в мире и стабильности региона.

«Поэтому, я считаю, эта дискуссия исчерпала себя, по крайней мере, на данный момент», — заключил он.

Ранее во внешнеполитической службе Европейского союза (ЕС) напомнили, что глава евродипломатии Жозеп Боррел еще до встречи в Скопье заявлял о нарушении Россией принципов ОБСЕ и международного права в целом, за что «ей грозят международные санкции и изоляция».