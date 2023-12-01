В ЕС отреагировали на слова Лаврова о трусости Борреля

ЕС после слов Лаврова об отъезде Борреля со СМИД ОБСЕ: Запад един в осуждении РФ

Европейский союз (ЕС) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по-прежнему едины в осуждении Москвы. Так во внешнеполитической службе ЕС отреагировали на слова главы МИД России Сергея Лаврова о трусости главы евродипломатии Жозепа Борреля из-за его отъезда с заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, сообщает РИА Новости.

В европейском ведомстве отметили, что Боррель еще до встречи заявил о нарушении Россией принципов ОБСЕ и международного права в целом, за что «ей грозят международные санкции и изоляция».

«Встреча должна стать для Лаврова хорошей возможностью напрямую услышать участников, чтобы потом передать в Кремле, что Евросоюз и ОБСЕ по-прежнему едины в осуждении агрессивного противоправного поведения России», — заявили в внешнеполитической службе ЕС.

Ранее Лавров прокомментировал отъезд Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена со встречи в Скопье, заявив, что они — просто трусы, которые боятся любого разговора с фактами на руках.