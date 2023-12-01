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17:52, 1 декабря 2023Экономика

В России резко выросло число самозанятых

ФНС: Количество самозанятых в России превысило 9 миллионов человек

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Количество самозанятых в России по итогам ноября выросло в 1,4 раза по сравнению с концом прошлого года. Об этом сообщается на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

Число плательщиков налога на профдоход по итогам прошедшего месяца достигло 9,049 миллиона человек, подсчитали аналитики. Прирост составил около 2,5 миллиона человек к концу 2022 года (тогда в стране было зарегистрировано более 6,5 миллиона самозанятых).

В ноябре 2023-го к данному налоговому режиму подключились еще 375,1 тысячи человек, а 112,8 тысячи человек, напротив, снялись с регистрации. Выручка самозанятых за последний месяц увеличилась на 3,5 миллиарда рублей, до 133 миллиардов.

Летом количество самозанятых в России превысило 8 миллионов. Для соответствия специальному налоговому режиму заработок самозанятых не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Они платят налог в размере четырех процентов от своего дохода при работе с физлицами, и шести процентов — при работе с юрлицами.

Ранее в Госдуме предупредили о возможной ликвидации такой формы ведения бизнеса, как ИП (индивидуальный предприниматель). По мнению зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, данный налоговый режим был актуален в 1990-е годы, а сейчас «морально устарел».

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      Лилиана Набиуллина
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