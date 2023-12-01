В России захотели продлить льготную ипотеку для IT-специалистов

Минцифры предложило продлить программу льготной ипотеки для IT-специалистов

В России захотели продлить программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Автором инициативы выступило Минцифры, сообщается на сайте ведомства.

На данный момент возможность оформить льготную ипотеку действует до конца 2024 года, говорится в сообщении. Сейчас министерство обсуждает с профильными ведомствами вопрос продления этой программы.

За время ее действия IT-специалисты в России оформили 38,5 тысячи кредитов, общая сумма которых достигает 337 миллиардов рублей. В первую пятерку регионов, где чаще всего оформляли такую ипотеку, вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, а также Татарстан.

До конца 2024 года в России рассчитывают выдать еще порядка 50 тысяч кредитов по данной программе. Средняя ставка по ним находится на уровне 4,2 процента.

В начале сентября в России смягчили условия оформления ипотеки для IT-специалистов. Теперь представителям этой сферы в возрасте до 36 лет не обязательно вписываться в минимальный размер заработной платы. До этого жителям городов-миллионников необходимо было зарабатывать не меньше 120 тысяч рублей в месяц, для Москвы действовала планка в размере 150 тысяч рублей, для прочих городов — 70 тысяч.