В российском городе загорелся третий за неделю завод

В Челябинске загорелся третий за неделю завод

В одном из цехов Челябинского электровозоремонтного завода произошел пожар. Он стал третьим происшествием такого рода в городе за неделю, сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным канала, на территории предприятия загорелась ванна с лаком. 30 находившихся на рабочих местах сотрудников были эвакуированы. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.

29 ноября пожар произошел на Челябинском кузнечно-прессовом заводе. За три дня до этого взрыв прогремел на Челябинском тракторном заводе, после чего на территории предприятия начался пожар.

Ранее в ноябре пожар начался на авиационном заводе в Москве, где загорелась емкость с ацетоном. Пострадал один человек, его доставили в больницу.