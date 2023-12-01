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12:23, 1 декабря 2023Россия

В российском городе загорелся третий за неделю завод

В Челябинске загорелся третий за неделю завод

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В одном из цехов Челябинского электровозоремонтного завода произошел пожар. Он стал третьим происшествием такого рода в городе за неделю, сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным канала, на территории предприятия загорелась ванна с лаком. 30 находившихся на рабочих местах сотрудников были эвакуированы. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.

29 ноября пожар произошел на Челябинском кузнечно-прессовом заводе. За три дня до этого взрыв прогремел на Челябинском тракторном заводе, после чего на территории предприятия начался пожар.

Ранее в ноябре пожар начался на авиационном заводе в Москве, где загорелась емкость с ацетоном. Пострадал один человек, его доставили в больницу.

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      Алан Босиков
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