В СКР раскрыли детали о совершенных украинским агентом терактах в Рязани

СКР раскрыл детали совершенных украинским агентом терактов в Рязанской области

Задержанный ФСБ украинский агент в ноябре совершил подрыв самодельного взрывного устройства на 190-м километре перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й километр. Детали о терактах в пятницу, 1 декабря, в своем Telegram-канале раскрыл Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в результате подрыва двухпутного электрифицированного участка с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан до станции Юльевка, повреждения получили 15 вагонов. В ходе допроса задержанный рассказал, что был завербован в феврале 2023 года сотрудниками украинской разведки, позже он прошел подготовку под руководством латвийских спецслужб, а затем вернулся в Рязань.

Во время обысков у задержанного нашли и изъяли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации.