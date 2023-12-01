В США предсказали попытку Зеленского сбежать из страны из-за провалов ВСУ

Полковник Макрегор: Зеленский может попытаться сбежать из-за провалов ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны из-за провалов Вооруженных сил республики (ВСУ). Такой сценарий предсказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«В конце концов, я думаю, что Зеленский сядет на самолет и куда-нибудь улетит. Если сможет выжить», — предположил он.

Макгрегор добавил, что США не хотят признавать свою ошибку в отношении ситуации на Украине и пытаются переложить ответственность на Зеленского.

Ранее экс-советник Пентагона допустил, что Россия может взять Одессу и Харьков. Полковник подчеркнул, что российские войска перехватили инициативу в конфликте.