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20:41, 1 декабря 2023Мир

В США предсказали попытку Зеленского сбежать из страны из-за провалов ВСУ

Полковник Макрегор: Зеленский может попытаться сбежать из-за провалов ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны из-за провалов Вооруженных сил республики (ВСУ). Такой сценарий предсказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«В конце концов, я думаю, что Зеленский сядет на самолет и куда-нибудь улетит. Если сможет выжить», — предположил он.

Макгрегор добавил, что США не хотят признавать свою ошибку в отношении ситуации на Украине и пытаются переложить ответственность на Зеленского.

Ранее экс-советник Пентагона допустил, что Россия может взять Одессу и Харьков. Полковник подчеркнул, что российские войска перехватили инициативу в конфликте.

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      Семен Александров
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