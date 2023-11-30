Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия может взять Одессу и Харьков

Россия может взять Одессу и Харьков вследствие успешных действий своих войск. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Думаю, что русские удержат те земли, которые сейчас под их контролем, и они могут также завладеть территориями от Одессы до Харькова», — рассказал военный аналитик.

Макгрегор также добавил, что российские войска перехватили инициативу в конфликте. По его мнению, руководство Украины нуждается не в получении вооружений, а в урегулировании конфликта.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина находится на грани капитуляции. По его словам, Владимир Зеленский идет по тому же пути, что Бенито Муссолини. Чем скорее украинский политик уйдет, тем лучше будет для него, добавил Макгрегор.