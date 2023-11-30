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17:23, 30 ноября 2023Мир

В США предсказали капитуляцию Украины

Макгрегор: Украина на грани капитуляции, Зеленский идет по пути Муссолини

Фото: Reuters

Украина находится на грани капитуляции, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. Его слова приводит РИА Новости.

«Украина на грани капитуляции. Выборы в Украине в 2024 году отменены», — сказал бывший военнослужащий США.

По его словам, Владимир Зеленский идет по тому же пути, что Бенито Муссолини. Чем скорее украинский политик уйдет, тем лучше будет для него, добавил Макгрегор.

Ранее полковник заявил о передаче Украине почти всех запасов оружия. Исходя из этого факта, он сделал вывод, что США проиграли конфликт на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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