В США заявили о скором переходе России к наступлению на Украине

Экс-разведчик Шаффер: зимой Россия может начать масштабное наступление на ВСУ

Зимой Россия начнет переход к полномасштабному наступлению после попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать российскую оборонительную линию. Об этом в интервью Judging Freedom заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер, сообщает РИА Новости.

«[Русские] собираются позволить украинцам продолжить использовать впустую всю боевую мощь, которую мы [США] передали им, бросая ее против российской обороны, а затем в январе-феврале, запомните мои слова, они рассмотрят возможность провести масштабное наступление», — объяснил экс-разведчик.

Шаффер также отметил, что в условиях, когда на запорожском направлении уже идут тяжелые бои, украинский президент Владимир Зеленский может потерять контроль над собственным правительством. По словам Шаффера, даже военные начальники ВСУ подвергают сомнению способность продолжать сдерживать Российскую армию. «Они проигрывают, и по-крупному, и это не похоже на то, что вы можете продолжать скрывать», — заключил эксперт.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, что успешные действия армии России лишили соединения ВСУ огромного количества бронетехники, в том числе переданной западными союзниками. Он уточнил, что украинцы потеряли 300 танков и еще 55 транспортных средств.

