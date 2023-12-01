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11:51, 1 декабря 2023Экономика

В ЦБ придумали замену отчетности для эксперимента по исламскому банкингу

ЦБ: отчеты для участников эксперимента по исламскому банкингу заменят анкетами

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Банк России заменит для участников эксперимента по исламскому банкингу отчетность ежеквартальным анкетированием. Об этом сообщают «Ведомости».

Об идее рассказал директор департамента небанковского кредитования регулятора Илья Кочетков, по словам которого в ЦБ придумали такой формат, поскольку не хотели бы отпугнуть участников недавно стартовавшего в четырех регионах страны эксперимента. Кочетков признал, что на этот счет на рынке существуют разные мнения, но сам он «будет настаивать и рекомендовать до конца эксперимента отчетность вообще никакую не вводить».

С одной стороны любая отчетность влечет за собой определенные, в том числе административные последствия за ее несдачу и прочие нарушения, с другой — ЦБ сам еще не вполне готов судить, какая отчетность и в каком виде ему нужна, поделился глава департамента.

Эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне с 1 сентября 2023 года. Он рассчитан на два года с возможностью продления сроков и расширения географии участников.

Заниматься исламским банкингом будут специальные организации партнерского финансирования (ОПФ), чью деятельность будет регулировать Центробанк. Такие некредитные организации при совершении сделок не смогут получать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки, однако допускается установление выплаты в виде переменной величины, которая будет зависеть от результатов совершения операций.

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      Дмитрий Воронин
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