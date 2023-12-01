В ЦБ придумали замену отчетности для эксперимента по исламскому банкингу

ЦБ: отчеты для участников эксперимента по исламскому банкингу заменят анкетами

Банк России заменит для участников эксперимента по исламскому банкингу отчетность ежеквартальным анкетированием. Об этом сообщают «Ведомости».

Об идее рассказал директор департамента небанковского кредитования регулятора Илья Кочетков, по словам которого в ЦБ придумали такой формат, поскольку не хотели бы отпугнуть участников недавно стартовавшего в четырех регионах страны эксперимента. Кочетков признал, что на этот счет на рынке существуют разные мнения, но сам он «будет настаивать и рекомендовать до конца эксперимента отчетность вообще никакую не вводить».

С одной стороны любая отчетность влечет за собой определенные, в том числе административные последствия за ее несдачу и прочие нарушения, с другой — ЦБ сам еще не вполне готов судить, какая отчетность и в каком виде ему нужна, поделился глава департамента.

Эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне с 1 сентября 2023 года. Он рассчитан на два года с возможностью продления сроков и расширения географии участников.

Заниматься исламским банкингом будут специальные организации партнерского финансирования (ОПФ), чью деятельность будет регулировать Центробанк. Такие некредитные организации при совершении сделок не смогут получать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки, однако допускается установление выплаты в виде переменной величины, которая будет зависеть от результатов совершения операций.