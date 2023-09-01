В России стартовал эксперимент по внедрению исламского банкинга

В России с 1 сентября в четырех регионах запустили исламский банкинг

В четырех российских регионах — Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне — стартовал эксперимент по внедрению исламского банкинга. Законопроект об этом президент России Владимир Путин подписал 4 августа.

Эксперимент пройдет с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года, причем его сроки могут быть увеличены, как и перечень принимающих в нем участие регионов. Партнерское (исламское) финансирование предполагает ряд ограничений и запретов — запрет на выплату каких-либо процентов и инвестиции в определенные отрасли экономики, условия разделения рисков и прибыли между клиентом и финансирующей стороной и другие.

Заниматься исламским банкингом будут специальные организации партнерского финансирования (ОПФ), чью деятельность будет регулировать Центробанк. Такие некредитные организации при совершении сделок не смогут получать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки, однако допускается установление выплаты в виде переменной величины, которая будет зависеть от результатов совершения операций.

Отмечается, что участники эксперимента не смогут отказать клиентам в получении услуг финансового банкинга по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

О планах участия в эксперименте в апреле заявили 14 организаций из четырех регионов. 12 из них являются нефинансовыми организациями, то есть не находятся в поле регулирования и надзора регулятора, заявил зампред Центрального банка России Владимир Чистюхин.

Совет улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ) в декабре 2022 года разрешил мусульманам покупать и продавать акции различных компаний при соблюдении ряда условий. Зампред организации Ильдар Аляутдинов объяснил, что существует три вида компаний: деятельность первых дозволена шариатом, вторые — запрещены для мусульман (например, азартный и игорный бизнес, алкоголь, бизнес, связанный со свининой), в них вкладывать деньги будет нельзя. Третьи — смешанные компании. Они в основном занимаются разрешенной шариатом деятельностью, но прибегают, например, к ростовщическим займам у традиционных банков.