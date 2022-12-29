Российским мусульманам разрешили торговать акциями

ДУМ разрешил мусульманам покупать и продавать акции различных компаний

Совет улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ) разрешил мусульманам покупать и продавать акции различных компаний, при соблюдении ряда условий, пишет РИА Новости.

Зампред организации Ильдар Аляутдинов отметил, что на рынке ценных бумаг есть три вида компаний: деятельность первых дозволена шариатом, вторые — те, которые запретны для мусульман, например, азартный и игорный бизнес, алкоголь, бизнес, связанный со свининой, в них нельзя будет вкладывать деньги. Третьи — смешанные компании. Они в основном занимаются разрешенной шариатом деятельностью, но прибегают, например, к ростовщическим займам у традиционных банков.

Подробные условия торговли акциями для мусульман будут изложены в полном тексте принятой фетвы, который ДУМ опубликует на своем сайте позже.

В июле стало известно, что в России планируют узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие каких-либо процентных доходов. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что закон об исламском банкинге может быть принят во втором и третьем чтениях в январе-феврале следующего года.