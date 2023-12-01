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17:51, 1 декабря 2023Силовые структуры

В заброшенном доме в Запорожской области нашли оружейный склад

В Запорожской области полицейские нашли арсенал в заброшенном доме

Фото: Telegram-канал «МВД Медиа»

В Запорожской области сотрудники полиции обнаружили оружейный схрон в одном из заброшенных домовладений. Об этом в пятницу, 1 декабря, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, заброшенное здание находится в селе Константиновка. При осмотре в подвале обнаружили арсенал, состоящий из шести автоматов Калашникова, трех охотничьих ружей, пистолета Макарова, выстрелов к гранатомету, свыше 100 патронов калибра 5,45 миллиметра, взрывателей к гранатам, банок с порохом и украинской военной формы.

Силовики выяснили, что арсенал принадлежит украинскому военнослужащему, который в настоящее время находится по другую сторону линии соприкосновения. Все содержимое схрона было изъято, ведется проверка.

28 ноября сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами диверсантов в Луганской народной республике.

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      Владимир Седов
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