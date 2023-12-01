Власти Эстонии увидели угрозу терроризма в принятии жителями гражданства РФ

Премьер Эстонии связала принятие российского гражданства с поддержкой терроризма

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти ищут способы депортации жителей, которые решили принять российское гражданство. По ее словам, такое решение эстонцев можно связать с поддержкой терроризма и угрозой республике, ее цитирует издание Postimees.

В начале ноября глава МВО республики Лаури Ляэнеметс заявил, что жителей Эстонии, получивших гражданство РФ, могут депортировать. Каллас в ответ на просьбу разъяснить правовую основу возможной депортации заверила, что Ляэнеметс транслирует официальную позицию правительства, «которая основана на безопасности и выживании Эстонии, на основе принятых парламентом законов, в том числе закона об иностранцах».

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии теперь обязан расследовать, не является ли решение о смене гражданства на российское заявлением о поддержке терроризма или о деятельности, направленной против Эстонии и ее союзников. «Это уже угроза безопасности Эстонии и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать», — сказала премьер-министр.

Согласно статье 241 закона об иностранцах, вид на жительство человека, имеющего иностранное гражданство, может быть аннулировано, если он представляет угрозу национальной безопасности.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал граждан не приезжать в Россию. «Мы не знаем, когда давление на наши границы станет таким большим, что нам придется временно их закрыть, — предупредил он.