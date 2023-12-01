Власти призвали не пугать россиян подорожанием товаров

В Минприроды попросили не пугать россиян ростом цен на упаковку товаров на 15 %

В Минприроды призвали российских производителей не пугать россиян возможным ростом цен на товары в 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление ведомства.

Бизнес в России предупредил о возможном росте цен на упаковку на 15 процентов в 2024 году. Цены могут вырасти, если будет принято предложение Минприроды о повышении ставок экологического сбора, считают предприниматели. Письмо с критикой проекта о базовых ставках экосбора за товары и упаковку премьер-министру Михаилу Мишустину направил Союз переработчиков пластмасс. В самом ведомстве призвали не пугать россиян ростом цен.

Согласно проекту, с 1 января 2024 года заработает механизм расширенной ответственности производителей (РОП). Рост норматива обязательной утилизации упаковки для производителей и импортеров в 2025 году дорастет до 55 процентов, в 2026 году — до 75 процентов, к 2027 году достигнет 100 процентов. Согласно проекту постановления, вся полимерная упаковка может быть обложена экосбором в 12,39 тысячи рублей за тонну.

Переработчики предлагают доработать документ и сохранить текущие ставки экосбора на 2024 год. Они уверены, что в противном случае может повыситься стоимость полимерной упаковки, а также остановиться работа упаковочных предприятий, поскольку рассчитанный по новой методике размер экосбора превышает их годовую прибыль.

Гендиректор Десногорского полимерного завода Александр Преферансов привел пример, что для предприятия, выпускающего около двух тысяч тонн гибкой упаковки в год, экологический сбор составит около 20-25 процентов от оборота (около 1,5 миллиарда рублей). По его словам, законопроект вряд ли утвердят в ближайшее время.

В компании «Союз-Полимер» ранее указывали, что повышение ставки неизбежно приведет к значительному росту себестоимости товаров, в которых используется упаковка. В основном это товары первой необходимости, добавляли там.

В самом Минприроды в ответ на жалобы заявили, что компаниям выгодно платить по заниженным ставкам экосбора, которые не повышались с 2016 года. Там призвали не пугать жителей России исчезновением товаров с полок магазинов или ростом цен на них. «Заявления о якобы рисках [для бизнеса] похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», — сказали там.

Ранее специалисты Ellen MacArthur Foundation пришли к выводу, что снизить темпы глобального потепления на всей планете поможет переработанная пластиковая упаковка. Широкое внедрение именно этого типа тары поможет сократить вредные выбросы на 69 процентов и даст компаниям возможность сэкономить на некоторых товарах, говорится в исследовании.