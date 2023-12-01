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12:44, 1 декабря 2023Среда обитания

Власти призвали не пугать россиян подорожанием товаров

В Минприроды попросили не пугать россиян ростом цен на упаковку товаров на 15 %

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Минприроды призвали российских производителей не пугать россиян возможным ростом цен на товары в 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление ведомства.

Бизнес в России предупредил о возможном росте цен на упаковку на 15 процентов в 2024 году. Цены могут вырасти, если будет принято предложение Минприроды о повышении ставок экологического сбора, считают предприниматели. Письмо с критикой проекта о базовых ставках экосбора за товары и упаковку премьер-министру Михаилу Мишустину направил Союз переработчиков пластмасс. В самом ведомстве призвали не пугать россиян ростом цен.

Согласно проекту, с 1 января 2024 года заработает механизм расширенной ответственности производителей (РОП). Рост норматива обязательной утилизации упаковки для производителей и импортеров в 2025 году дорастет до 55 процентов, в 2026 году — до 75 процентов, к 2027 году достигнет 100 процентов. Согласно проекту постановления, вся полимерная упаковка может быть обложена экосбором в 12,39 тысячи рублей за тонну.

Переработчики предлагают доработать документ и сохранить текущие ставки экосбора на 2024 год. Они уверены, что в противном случае может повыситься стоимость полимерной упаковки, а также остановиться работа упаковочных предприятий, поскольку рассчитанный по новой методике размер экосбора превышает их годовую прибыль.

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Гендиректор Десногорского полимерного завода Александр Преферансов привел пример, что для предприятия, выпускающего около двух тысяч тонн гибкой упаковки в год, экологический сбор составит около 20-25 процентов от оборота (около 1,5 миллиарда рублей). По его словам, законопроект вряд ли утвердят в ближайшее время.

В компании «Союз-Полимер» ранее указывали, что повышение ставки неизбежно приведет к значительному росту себестоимости товаров, в которых используется упаковка. В основном это товары первой необходимости, добавляли там.

В самом Минприроды в ответ на жалобы заявили, что компаниям выгодно платить по заниженным ставкам экосбора, которые не повышались с 2016 года. Там призвали не пугать жителей России исчезновением товаров с полок магазинов или ростом цен на них. «Заявления о якобы рисках [для бизнеса] похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», — сказали там.

Ранее специалисты Ellen MacArthur Foundation пришли к выводу, что снизить темпы глобального потепления на всей планете поможет переработанная пластиковая упаковка. Широкое внедрение именно этого типа тары поможет сократить вредные выбросы на 69 процентов и даст компаниям возможность сэкономить на некоторых товарах, говорится в исследовании.

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      Мария Черкасова
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