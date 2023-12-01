Власти сектора Газа обвинили США в возобновлении операции Израиля в анклаве

Власти Газы: Байден и Блинкен ответственны за возобновление войны в анклаве

Международное сообщество во главе с США ответственно за продолжение палестино-израильского конфликта, поскольку позволило Израилю возобновить операцию в анклаве. Об этом заявило правительство сектора Газа, сообщает ТАСС.

Власти анклава обвинили лично президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена в продолжении войны. «США (...) несут ответственность за преступления израильского оккупанта и продолжение жестокой войны против гражданского населения, детей и женщин в секторе Газа, дав ему зеленый свет на возобновление военных действий без соблюдения правил ведения войны и норм международного права, в том числе гуманитарного», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о договоренности Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС продлить перемирие еще на день. Однако Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия в секторе Газа и обвинила ХАМАС в нарушении перемирия. США, в свою очередь, не поддерживают идею постоянного прекращения огня в анклаве.