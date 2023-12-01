Вучич пожелал увидеть Лукашенко в Сербии

Вучич заявил о желании организовать визит Лукашенко в Сербию в 2024 году

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что хотел бы пригласить и организовать официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Белград в следующем году. О подобном желании глава сербского государства заявил белорусскому телеканалу СТВ после двусторонней встречи на полях Всемирного климатического саммита в Дубае.

«Мы говорили о наших двусторонних отношениях. Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем организовать визит президента Белоруссии в нашу страну. У нас будут выборы через 15-16 дней, и после этого, уже в 2024 году, надеюсь, мы сможем пригласить его, принять и обсудить все проблемы между нашими странами», — поделился Вучич.

Ранее сербский президент похвалил полученные от Кипра вертолеты Ми-35 российского производства и отметил, что любит их больше, чем все остальные вертолеты в армии страны. «Звук, который слышите от Ми-35 настолько зловещий. Есть и самолеты и все, но когда слышите этот прерывистый звук, остается только бежать и прятаться», — рассказал глава государства.